İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    KİV: İsrail və HƏMAS Misirdə razılaşmaya yaxındır

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 20:08
    KİV: İsrail və HƏMAS Misirdə razılaşmaya yaxındır

    İsrail və HƏMAS arasında hazırda Misirdə davam edən danışıqlar müsbət irəliləyişlə davam edir və yaxın bir-iki gün ərzində razılaşma ilə yekunlaşa bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Times of Israel" danışıqlardan xəbəri olan fələstinli mənbəyə istinadən yazıb.

    Mənbənin sözlərinə görə, müzakirələr təxminən 2 min fələstinli məhbusun əvəzində qalan 48 israilli girovun azad edilməsi, həmçinin İsrail qoşunlarının Qəzza zolağından qismən çıxarılmasına yönəlib. Danışıqların sonrakı mərhələlərində HƏMAS-ın tərksilah edilməsi və Qəzzanın müharibədən sonrakı idarə olunması ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi planlaşdırılır.

    "Al Arabiya" telekanalına danışan israilli mənbə tərəflərin planın birinci mərhələsi üzrə razılaşmaya ehtiyatla yaxınlaşdıqlarını bildirib və qeyd edib ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp nəticə əldə etmək üçün danışıq aparanlara təzyiq" edir.

    "Sky News Arabia" telekanalının məlumatına görə, Vaşinqtonun prosesə daha çox cəlb olunması ABŞ-nin Qətər və Misirdən yerlərdəki hadisələrlə bağlı müsbət siqnallar alması ilə bağlıdır. Kanalın mənbəsi əlavə edib ki, danışıqların final mərhələyə qədəm qoyduğuna dair aydın əlamətlər var.

    İsrail HƏMAS danışıqlar
    СМИ: Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашению в Египте

    Son xəbərlər

    20:24

    Türkiyədə mədələrində narktok maddə aşkarlanan İran vətəndaşları həbs edilib

    Region
    20:17

    Hakan Fidan: Qəzzada atəşkəslə bağlı danışıqlarda əhəmiyyətli irəliləyiş əldə olunub

    Digər ölkələr
    20:10
    Foto

    Gəncə stadionunda III MDB Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:08

    KİV: İsrail və HƏMAS Misirdə razılaşmaya yaxındır

    Digər ölkələr
    20:07

    Gəncədə qətl törətməkdə şübhəli bilinən saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:55

    BMT İnsan Hüquqları Şurası Gürcüstanın işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı qətnamə qəbul edib

    Digər ölkələr
    19:46

    HƏMAS Qətər və Türkiyənin Misirdəki danışıqlara qoşulmasını alqışlayır

    Digər ölkələr
    19:41

    Bu il ölkədə şəkər çuğunduru əkini azalıb

    ASK
    19:23

    Sumqayıtda qaz təchizatında məhdudiyyət olacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti