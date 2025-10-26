İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    KİV: Fransada Luvr muzeyinin soyğunçuluğu işi üzrə iki nəfər saxlanılıb

    • 26 oktyabr, 2025
    • 15:26
    KİV: Fransada Luvr muzeyinin soyğunçuluğu işi üzrə iki nəfər saxlanılıb

    Fransa polisi oktyabrın 25-də axşam saatlarında Parisdəki Luvr muzeyində soyğunçuluq işi üzrə iki şübhəlini saxlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Le Figaro" qəzeti xəbər yayıb.

    İlkin məlumata görə, şübhəlilərdən biri Parisin Ruasi-Şarl de Qoll hava limanından təyyarə ilə Əlcəzairə uçmağa cəhd edərkən saxlanılıb.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 19-da naməlum şəxslər Luvr muzeyindən Napoleon və imperatriça Jozefina kolleksiyalarından zinət əşyaları oğurlayıblar.

    СМИ: Двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра задержали
    Two men arrested after Louvre jewel heist

