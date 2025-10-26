KİV: Fransada Luvr muzeyinin soyğunçuluğu işi üzrə iki nəfər saxlanılıb
Digər ölkələr
- 26 oktyabr, 2025
- 15:26
Fransa polisi oktyabrın 25-də axşam saatlarında Parisdəki Luvr muzeyində soyğunçuluq işi üzrə iki şübhəlini saxlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Le Figaro" qəzeti xəbər yayıb.
İlkin məlumata görə, şübhəlilərdən biri Parisin Ruasi-Şarl de Qoll hava limanından təyyarə ilə Əlcəzairə uçmağa cəhd edərkən saxlanılıb.
Xatırladaq ki, oktyabrın 19-da naməlum şəxslər Luvr muzeyindən Napoleon və imperatriça Jozefina kolleksiyalarından zinət əşyaları oğurlayıblar.
