Haqqımızda

KİV: Böyük Britaniya İsrailə qarşı yeni məhdudiyyətlər üzərində düşünür

KİV: Böyük Britaniya İsrailə qarşı yeni məhdudiyyətlər üzərində düşünür Böyük Britaniya İsrailin Qəzza zolağının tam işğalına qərar verəcəyi təqdirdə, bu ölkəyə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşır.
Digər ölkələr
10 avqust 2025 16:33
KİV: Böyük Britaniya İsrailə qarşı yeni məhdudiyyətlər üzərində düşünür

Böyük Britaniya İsrailin Qəzza zolağının tam işğalına qərar verəcəyi təqdirdə, bu ölkəyə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşır.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Sunday Times" qəzeti məlumat yayıb.

Nəşrin yazdığına görə, Britaniyanın bir sıra nazirliklərinə İsrail tərəfindən sözügedən addım atılacağı halda, "əhəmiyyətli" məhdudiyyətlər üzərində düşünmək tapşırılıb. Belə ki, Müdafiə Nazirliyi İsrail hərbçilərinin Böyük Britaniyada təlim kurslarında iştirakına qadağa qoyulması imkanını nəzərdən keçirir.

Eyni zamanda, məqalədə qeyd olunur ki, Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi Binyamin Netanyahu hökumətinə Qəzzanın işğalının yolverilməz olduğunu göstərmək məqsədilə "müxtəlif mümkün sanksiyaların təhlilini aparır".

Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin ofisi isə bu məlumatları şərh etməyib.

Xatırladaq ki, iyun ayında Böyük Britaniya İsrailin maliyyə naziri Betsalel Smotriç və milli təhlükəsizlik naziri İtamar Ben-Qvirə məhdudiyyətlər tətbiq edib. Bundan əlavə, Böyük Britaniya İsraillə azad ticarət sazişinin bağlanması ilə bağlı danışıqları dayandırıb.

Daha əvvəl İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti Baş nazir Binyamin Netanyahunun Qəzza zolağının tamamilə hərbi nəzarətə alınması barədə təklifini dəstəkləyib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası СМИ: Британия готовит санкции в ответ на планы Израиля оккупировать Газу

Ən vacib xəbərlər

Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi