    • 21 yanvar, 2026
    • 14:49
    İsveç Sülh Şurasına qoşulmaqdan imtina edib

    İsveçin Baş naziri Ulf Kristersson ABŞ Prezidenti Donald Trampın Sülh Şurası təşəbbüsündə iştirak etməyəcəklərini bildirib.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Davosda jurnalistlərə bildirib.

    "Bunu digər Aİ ölkələri ilə müzakirə edəcəyik, lakin hazırkı vəziyyətdə İsveç Sülh Şurasında iştiraka imza atmayacaq", - o deyib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Norveç və Fransa da Şuranın indiki formatına təsisçi ölkə kimi daxil olmayacaqlarını bəyan ediblər.

