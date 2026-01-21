Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Швеция, вслед за Норвегией и Францией, отказалась войти в состав Совета мира

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заявил что Стокгольм не будет участвовать в инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира".

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом премьер заявил журналистам в Давосе.

    "Мы обсудим это с другими странами ЕС, но, как это выглядит сейчас, Швеция не будет подписываться (под участие в "Совете мира" - прим.)", - заявил он.

    Отметим, что ранее Норвегия и Франция также заявили, что не будут входить в состав стран-учредителей Совета в его нынешнем формате.

