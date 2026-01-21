Швеция, вслед за Норвегией и Францией, отказалась войти в состав Совета мира

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заявил что Стокгольм не будет участвовать в инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом премьер заявил журналистам в Давосе.

"Мы обсудим это с другими странами ЕС, но, как это выглядит сейчас, Швеция не будет подписываться (под участие в "Совете мира" - прим.)", - заявил он.

Отметим, что ранее Норвегия и Франция также заявили, что не будут входить в состав стран-учредителей Совета в его нынешнем формате.