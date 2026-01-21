Швеция, вслед за Норвегией и Францией, отказалась войти в состав Совета мира
- 21 января, 2026
- 14:38
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заявил что Стокгольм не будет участвовать в инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира".
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом премьер заявил журналистам в Давосе.
"Мы обсудим это с другими странами ЕС, но, как это выглядит сейчас, Швеция не будет подписываться (под участие в "Совете мира" - прим.)", - заявил он.
Отметим, что ранее Норвегия и Франция также заявили, что не будут входить в состав стран-учредителей Совета в его нынешнем формате.
