İsveç Rusiyadakı hədəflərə çata bilən qanadlı raketlər əldə etmək niyyətindədir
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2025
- 23:51
İsveç Silahlı Qüvvələri Rusiyanın dərinliklərindəki hədəflərə çata bilən 2000 km mənzilli qanadlı raketlər almaq niyyətindədir.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə İsveç Silahlı Qüvvələrinin rəhbərliyinin hesabatına istinadən SVT telekanalı məlumat yayıb.
İsveç ordusunun Baş Qərargah rəisi Karl-Yohan Edströmün sözlərinə görə, belə raketlərdən Rusiyanın NATO-ya mümkün hücumu zamanı istifadə oluna bilər: "Bu, idarəetmə sistemləri və sensorlardan tutmuş kritik infrastruktura qədər hər şeyi əhatə edə bilər".
Hesabatda minaaxtaran gəmilərin dəyişdirilməsinin zəruriliyi də qeyd olunub: "Bir tərəfdən, onlar artıq köhnəlir, digər tərəfdən isə ticarət donanmasının qorunması ehtiyacı artıb".
