İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi: Qəzza silahlardan təmizlənməlidir

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 18:41
    İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi: Qəzza silahlardan təmizlənməlidir

    Atəşkəsin qüvvəyə minməsindən cəmi bir neçə gün sonra HƏMAS qorxu və zorakılıq yolu ilə nəzarəti yenidən bərpa etmək məqsədilə silahlarını fələstinlilərə çevirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi özünün "X" hesabında paylaşım edib.

    "Atəşkəsə əməl olunmalıdır. HƏMAS aradan qaldırılmalıdır. Qəzza silahlardan təmizlənməlidir", - paylaşımda bildirilib.

    Qəzza İsrail Azərbaycan

    Son xəbərlər

    18:47

    Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsini bitirə biləcəyinə əmindir

    Digər ölkələr
    18:46

    KİV: İsrail Qəzzanın mərkəzinə güclü zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:41

    İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi: Qəzza silahlardan təmizlənməlidir

    Digər ölkələr
    18:37

    Tbilisidəki etiraz aksiyaları ilə əlaqədar 14 nəfər saxlanılıb

    Region
    18:33

    İsrail ordusu Qəzza sakinlərini təxliyə etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    18:29

    Azərbaycanın amputant millisinin baş məşqçisi: "Oyunçularımız verilən tapşırıqlardan da artığını yerinə yetirdilər"

    Futbol
    18:20

    Atəşkəsdən sonra Qəzzada 51 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:09
    Foto

    Azərbaycanın amputant yığması Millətlər Liqasının C qrupunu bürünc medalla başa vurub

    Futbol
    18:04

    HƏMAS daha bir girovun cəsədini İsrailə təhvil verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti