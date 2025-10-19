Посольство Израиля в Азербайджане: Газа должна быть демилитаризована
Другие страны
- 19 октября, 2025
- 19:08
Всего через несколько дней после вступления в силу прекращения огня ХАМАС направил свое оружие против палестинцев, чтобы восстановить контроль путем страха и насилия.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане в соцсети Х.
"Прекращение огня должно соблюдаться. ХАМАС должен уйти. Газа должна быть демилитаризована", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе Госдепартамента США заявили, что у американской стороны есть имеются "достоверные данные, указывающие на неминуемое нарушение режима прекращения огня ХАМАС".
