Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Посольство Израиля в Азербайджане: Газа должна быть демилитаризована

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 19:08
    Посольство Израиля в Азербайджане: Газа должна быть демилитаризована

    Всего через несколько дней после вступления в силу прекращения огня ХАМАС направил свое оружие против палестинцев, чтобы восстановить контроль путем страха и насилия.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане в соцсети Х.

    "Прекращение огня должно соблюдаться. ХАМАС должен уйти. Газа должна быть демилитаризована", - говорится в сообщении.

    Ранее в пресс-службе Госдепартамента США заявили, что у американской стороны есть имеются "достоверные данные, указывающие на неминуемое нарушение режима прекращения огня ХАМАС".

    посольство Израиль ХАМАС
    İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi: Qəzza silahlardan təmizlənməlidir

    Последние новости

    19:30

    Армия Израиля заявила о новой серии ударов по Газе

    Другие страны
    19:24
    Фото

    В Баку прошла церемония награждения Лиги наций по футболу среди ампутантов

    Футбол
    19:08

    Посольство Израиля в Азербайджане: Газа должна быть демилитаризована

    Другие страны
    18:57

    Трамп подтвердил, что военных США не будет в секторе Газа

    Другие страны
    18:37

    Трамп уверен, что сможет завершить российско-украинскую войну

    Другие страны
    18:30

    В Грузии задержаны 14 участников вчерашнего митинга в Тбилиси

    В регионе
    18:28
    Фото

    В Париже состоялся концерт памяти Узеира Гаджибейли

    Внешняя политика
    18:08

    Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" обыграл "Зиря"

    Футбол
    17:55

    Армия Израиля призвала жителей Газы эвакуироваться

    Другие страны
    Лента новостей