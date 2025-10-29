İsrail yenidən Qəzza zolağına zərbə endirib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İsrail Müdafiə Qüvvələri bu yaxınlarda Qəzza zolağının şimalındakı Beyt Lahiya bölgəsində hədəfə dəqiq zərbə endirdiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zərbə İsrail əsgərlərinə və yəhudi dövlətinə dərhal hücum üçün nəzərdə tutulmuş silah və hava hücumu avadanlıqlarının saxlanıldığı obyektə endirilib.

