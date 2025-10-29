İsrail yenidən Qəzza zolağına zərbə endirib
Digər ölkələr
- 29 oktyabr, 2025
- 20:26
İsrail Müdafiə Qüvvələri bu yaxınlarda Qəzza zolağının şimalındakı Beyt Lahiya bölgəsində hədəfə dəqiq zərbə endirdiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.
Məlumata görə, zərbə İsrail əsgərlərinə və yəhudi dövlətinə dərhal hücum üçün nəzərdə tutulmuş silah və hava hücumu avadanlıqlarının saxlanıldığı obyektə endirilib.
Son xəbərlər
20:41
Naxçıvanda Türkiyənin Cümhuriyyət Günü qeyd olunubXarici siyasət
20:26
İsrail yenidən Qəzza zolağına zərbə endiribDigər ölkələr
20:25
İlham Əliyev: Azərbaycan regionda davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində səylərini davam etdirəcəkXarici siyasət
20:20
Birol Akgün: Türkiyə Qərb dünyasının güclü tərəfdaşıdırXarici siyasət
20:12
Foto
Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədrini qəbul edibXarici siyasət
20:12
Avropa Kosmik Agentliyi hərbi peyk şəbəkəsinin yaradılması üçün 1 milyard avro tələb edəcəkDigər ölkələr
20:10
Qriqoryan: TRIPP regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün vacibdirRegion
20:09
KİV: Tramp Orbanla noyabrın 8-də görüşməyi planlaşdırırDigər ölkələr
20:06