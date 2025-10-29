ЦАХАЛ снова нанес удар по сектору Газа
- 29 октября, 2025
- 20:07
ЦАХАЛ сообщил, что недавно совершил точечный удар в районе Бейт-Лахии на севере сектора Газа.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в соцсетях.
По ее данным, удар был направлен по объекту, где хранились оружие и средства для воздушных атак, предназначенные для немедленного нападения на израильских солдат и еврейское государство.
