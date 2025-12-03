İsrail yaxın günlərdə "Rəfah" keçid məntəqəsini açacaq
Digər ölkələr
- 03 dekabr, 2025
- 15:03
İsrail Qəzza zolağı və Misir arasındakı "Rəfah" nəzarət-keçid məntəqəsini açaraq sakinlərin Fələstin ərazisini tərk etməsinə imkan yaradacaq.
"Report" "Əl-Ərəbiyyə"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə COGAT (İsrailin Müdafiə Nazirliyinin Fələstin ərazilərində mülki məsələlərə nəzarət edən bölməsi) məlumat yayıb.
"Atəşkəs razılaşmasına uyğun olaraq "Rəfah" keçid məntəqəsi yaxın günlərdə yalnız sakinlərin Qəzza zolağından Misirə getməsi üçün açılacaq", - COGAT-ın bəyanatında deyilir.
Razılaşma Avropa İttifaqı missiyasının nəzarəti altında Misirlə koordinasiya ediləcək.
