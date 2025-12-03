Израиль в ближайшие дни откроет КПП "Рафах" для эвакуации жителей Газы

Израиль заявил, что откроет контрольно-пропускной пункт "Рафах" между сектором Газа и Египтом, чтобы позволить жителям покинуть палестинскую территорию.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщило COGAT, подразделение Минобороны Израиля, курирующее гражданские вопросы на палестинских территориях.

"В соответствии с соглашением о прекращении огня... контрольно-пропускной пункт Рафах откроется в ближайшие дни исключительно для выезда жителей из сектора Газа в Египет", - говорится в заявлении COGAT.

Также отмечается, что соглашение, получившее одобрение службы безопасности Израиля, будет координироваться с Египтом под наблюдением миссии Европейского союза, аналогично механизму, действовавшему в январе 2025 года, когда пункт пропуска был ненадолго открыт во время шестинедельного перемирия.