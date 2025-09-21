İsrail Ordusu quru bölmələrini Qəzzaya yerləşdirməyə başlayıb
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2025
- 20:49
İsrail Ordusunun 36-cı diviziyası iki həftəlik intensiv hazırlıqdan sonra Qəzza şəhərinə quru bölmələri yerləşdirməyə başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin Müdafiə Odusunun mətbut xidməti xəbər yayıb.
"36-cı diviziyanın qoşunları genişlənmiş döyüş əməliyyatları üçün təxminən iki həftəlik intensiv hazırlıqdan sonra "Gideon arabaları -2" əməliyyatı çərçivəsində Qəzza şəhərinə daxil olmağa başlayıb", - bəyanatda deyilir.
Qeyd olunur ki, son günlər Qəzza zolağında döyüş zonasını ayırmaq və quru qoşunlarının əraziyə daxil olmasına imkan verilməsi üçün onlarla terror obyektinə hücum edilib.
"İsrail mülki vətəndaşlarını qorumaq üçün ordu lazım gəldikdə Qəzza zolağında fəaliyyətini davam etdirəcək", - qurum vurğulayıb.
Son xəbərlər
21:29
Oğuzda avtomobil 46 yaşlı piyadanı vuraraq öldürübHadisə
21:28
Premyer Liqa: "Neftçi" cari mövsümdə ilk qələbəsini qazanıbFutbol
21:22
Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi dünya ikincisi olubDigər
21:14
Tramp: Rusiya gərginliyi davam etdirsə, Polşa və Baltikyanı ölkələri müdafiə edəcəyikDigər ölkələr
21:04
Foto
BDU-nun komandası Türkiyədə "TEKNOFEST-2025" festivalında qalib olubElm və təhsil
20:49
İsrail Ordusu quru bölmələrini Qəzzaya yerləşdirməyə başlayıbDigər ölkələr
20:35
Polşa və Norveç gəmi əleyhinə raketlərin birgə atışlarını həyata keçiribDigər ölkələr
20:02
Foto
Maks Ferstappenin Bakıda ikinci qələbəsi - FOTOREPORTAJFərdi
19:46