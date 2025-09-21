ЦАХАЛ заявил о начале ввода сухопутных подразделений в Газу

Израильская 36-я дивизия начала осуществлять ввод сухопутных подразделений в город Газа после двух недель интенсивной подготовки.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Войска 36-й дивизии начали вход в город Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона - 2" после примерно двух недель усиленной подготовки к расширенным боевым действиям", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "за последние дни были атакованы десятки террористических объектов в секторе Газа, чтобы разграничить зону боевых действий и позволить сухопутным войскам войти в этот район".

ЦАХАЛ продолжит действовать в секторе Газа по мере необходимости для защиты израильского гражданского населения", подчеркнули в ведомстве.