ЦАХАЛ заявил о начале ввода сухопутных подразделений в Газу
Другие страны
- 21 сентября, 2025
- 19:16
Израильская 36-я дивизия начала осуществлять ввод сухопутных подразделений в город Газа после двух недель интенсивной подготовки.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Войска 36-й дивизии начали вход в город Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона - 2" после примерно двух недель усиленной подготовки к расширенным боевым действиям", - говорится в заявлении.
Отмечается, что "за последние дни были атакованы десятки террористических объектов в секторе Газа, чтобы разграничить зону боевых действий и позволить сухопутным войскам войти в этот район".
ЦАХАЛ продолжит действовать в секторе Газа по мере необходимости для защиты израильского гражданского населения", подчеркнули в ведомстве.
Последние новости
20:03
Нетаньяху заявил о намерении Израиля бороться против признания ПалестиныДругие
19:53
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживал укрепление международного сотрудничестваВнешняя политика
19:41
Президент: Азербайджан предпринимает конструктивные шаги для обеспечения мира на Южном КавказеВнешняя политика
19:22
Трамп: США защитят Польшу и страны Прибалтики, если Россия "продолжит эскалацию"Другие страны
19:16
ЦАХАЛ заявил о начале ввода сухопутных подразделений в ГазуДругие страны
19:15
Премьер-лига: "Карабах" разгромил "Араз-Нахчыван"Футбол
19:08
МИД Азербайджана поздравил Мальту по случаю Дня независимостиВнешняя политика
19:04
Польша и Норвегия провели совместные учебные пуски противокорабельных ракетДругие страны
18:51