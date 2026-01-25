İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İsrail ordusu Livanın cənubunda Hizbullah silahlılarına zərbələr endirib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın cənubundakı "Hizbullah"a məxsus silah istehsalı müəssisəsinə hava hücumu həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Livanın cənubundakı Bir əl-Sansal bölgəsində yerləşən müəssisədə silahlıların fəaliyyəti aşkarlanıb.

    Livan mediasının məlumatına görə, zərbə nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb.

    İsrail ordusu həmçinin Bekaa bölgəsində silahlıların hərbi infrastrukturuna zərbələr endirib.

