Армия Израиля нанесла удар по боевикам "Хезболлах" на юге Ливана

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по предприятию "Хезболлах" по производству оружия на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Отмечается, что военные зафиксировали активность боевиков на данном объекте, который расположен в районе Бир-эль-Сансал на юге Ливана.

По сообщениям ливанских СМИ, в результате удара несколько человек получили ранения.

Кроме того, израильские военные нанесли удар по военной инфраструктуре боевиков в районе Бекаа.