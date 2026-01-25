Армия Израиля нанесла удар по боевикам "Хезболлах" на юге Ливана
- 25 января, 2026
- 16:34
Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по предприятию "Хезболлах" по производству оружия на юге Ливана.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Отмечается, что военные зафиксировали активность боевиков на данном объекте, который расположен в районе Бир-эль-Сансал на юге Ливана.
По сообщениям ливанских СМИ, в результате удара несколько человек получили ранения.
Кроме того, израильские военные нанесли удар по военной инфраструктуре боевиков в районе Бекаа.
