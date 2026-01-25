Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Армия Израиля нанесла удар по боевикам "Хезболлах" на юге Ливана

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 16:34
    Армия Израиля нанесла удар по боевикам Хезболлах на юге Ливана

    Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по предприятию "Хезболлах" по производству оружия на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

    Отмечается, что военные зафиксировали активность боевиков на данном объекте, который расположен в районе Бир-эль-Сансал на юге Ливана.

    По сообщениям ливанских СМИ, в результате удара несколько человек получили ранения.

    Кроме того, израильские военные нанесли удар по военной инфраструктуре боевиков в районе Бекаа.

    Армия Израиля ЦАХАЛ Ливан авиаудары

    Последние новости

    16:54
    Фото

    Турция и Катар обсудили вопросы региональной повестки

    В регионе
    16:47

    В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

    Экология
    16:34

    Армия Израиля нанесла удар по боевикам "Хезболлах" на юге Ливана

    Другие страны
    16:21

    СМИ: "Ливерпуль" рассматривает Хаби Алонсо на пост главного тренера

    Футбол
    16:13

    В Турции опровергли установку РЛС в аэропорту Дамаска в военных целях

    В регионе
    16:06

    В Индии при обрушении глиняного карьера погибли три человека

    Другие страны
    16:04

    В ряде регионов Азербайджана на дорогах ожидается гололед

    Инфраструктура
    15:56

    Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    15:40

    Песков о переговорах Уиткоффа и Путина: США "гонят" по времени

    В регионе
    Лента новостей