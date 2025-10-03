İki ordu arasında qalan Ukraynanın xaraba kəndlərindən - FOTOREPORTAJ
- 03 oktyabr, 2025
- 03 oktyabr, 2025
- 15:33
Ukraynada Donetsk vilayəti ilə Luqansk vilayətləri arasında bir neçə kənd yaxın məsafəli döyüşlər səbəbindən "boz zona"ya çevrilib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun bu bölgədə fotorepotaj hazırlayıb.
Xüsusilə Bruskovka və Yampol kəndlərinin əks tərəflərində hücum edərək mövqe tutan Rusiya ordusu və ona müqavimət göstərən Ukrayna ordusunun intensiv döyüşləri səbəbindən kəndlərdə əhali qalmayıb, xarabalığa çevriliblər.
Hər iki tərəfdən ordu kəndə daxil ola bilmirlər. Ukrayna əsgərlərinin müşayiətinə əsasən burada tək bir qoca qadın qalıb. O da həyətində yerə iri hərflərlə Ukrayna dilində "çörək" sözü yazaraq havada uçan dronlardan yardım istəyib.
