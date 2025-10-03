İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İki ordu arasında qalan Ukraynanın xaraba kəndlərindən - FOTOREPORTAJ

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2025
    • 15:33
    İki ordu arasında qalan Ukraynanın xaraba kəndlərindən - FOTOREPORTAJ

    Ukraynada Donetsk vilayəti ilə Luqansk vilayətləri arasında bir neçə kənd yaxın məsafəli döyüşlər səbəbindən "boz zona"ya çevrilib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun bu bölgədə fotorepotaj hazırlayıb.

    Xüsusilə Bruskovka və Yampol kəndlərinin əks tərəflərində hücum edərək mövqe tutan Rusiya ordusu və ona müqavimət göstərən Ukrayna ordusunun intensiv döyüşləri səbəbindən kəndlərdə əhali qalmayıb, xarabalığa çevriliblər.

    Hər iki tərəfdən ordu kəndə daxil ola bilmirlər. Ukrayna əsgərlərinin müşayiətinə əsasən burada tək bir qoca qadın qalıb. O da həyətində yerə iri hərflərlə Ukrayna dilində "çörək" sözü yazaraq havada uçan dronlardan yardım istəyib.

    Several villages between Donetsk, Luhansk turn into gray zone amid heavy fighting

