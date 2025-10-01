İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    HƏMAS Trampın sülh planının bir sıra maddələrində dəyişiklik tələb edir

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 15:19
    HƏMAS Trampın sülh planının bir sıra maddələrində dəyişiklik tələb edir

    HƏMAS ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzzə sektoru üçün təklif etdiyi, silahsızlaşdırma maddələrinə aid olan sülh planına düzəlişlər etmək niyyətində olduğunu bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə AFP mənbələrə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, təşkilat məcburi silahsızlaşdırmadan, hərəkat və onun fraksiyalarının üzvlərinin sürgün edilməsindən imtina edilməsini, İsrail qoşunlarının tam çıxarılması üçün beynəlxalq zəmanətlərin verilməsini, həmçinin Qəzzə daxilində, xaricində fələstinlilərin təhlükəsizliyinə zəmanət verilməsini tələb edir.

    Mənbə əlavə edir ki, HƏMAS daxilində iki mövqe mövcuddur. Rəhbərliyin bir hissəsi atəşkəsin təminatını əsas hesab edərək planı qeyd-şərtsiz dəstəkləməyə hazırdır. Digər hissə isə "Qəzzə sektorunun işğalının leqallaşdırılmaması və müqavimətin kriminallaşdırılmaması" üçün müqavimət məsələsi də daxil olmaqla əsas maddələrlə bağlı şübhələrini bildirir.

    Danışıqlar davam edir, HƏMAS-ın yekun mövqeyi yaxın günlərdə formalaşacaq.

    HƏMAS danışıqçıları çərşənbə axşamı Dohada Türkiyə, Misir və Qətər rəsmiləri ilə görüşüblər. Mənbələr qeyd edir ki, yekun cavab üçün qrupa "maksimum iki-üç gün lazım olacaq".

    Xatırladaq ki, sentyabrın 29-da Ağ Evdə ABŞ prezidenti Donald Tramp ilə İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu arasında danışıqlar keçirilib. Danışıqların nəticəsi olaraq Qəzzədə vəziyyətin tənzimlənməsi üzrə 21 bənddən ibarət sülh planı qəbul edilib.

    HƏMAS Qəzza Tramp Sülh planı
    ХАМАС требует изменить ряд пунктов мирного плана Трампа по Газе

    Son xəbərlər

    15:35

    Azərbaycanda yeni tikilən hündürmərtəbəli binaların istismar müddəti azı 100 il olacaq

    İnfrastruktur
    15:33

    "Bir" ekosisteminin sponsorluğu ilə "INMerge" İnnovasiya Sammiti uğurla başa çatıb

    Maliyyə
    15:33

    Vilayət Eyvazov Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:33

    İsrail Qəzza şəhərini tam mühasirəyə almağa yaxındır

    Digər ölkələr
    15:31

    Sabunçu rayonunun sabiq prokuroru Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyində vəzifəyə təyin edilib

    Daxili siyasət
    15:27

    Azərbaycan müştərilər üçün "bir pəncərə" prinsipi ilə işləyən rəqəmsal logistika sistemi yaradır

    İnfrastruktur
    15:24

    Anar Quliyev: "COP29-da qəbul edilən qərarlar WUF13-də mühüm müzakirələr yaradacaq"

    İnfrastruktur
    15:24

    Ukrayna Avropa Komissiyasından 4 milyard avro məbləğində tranş alacaq

    Digər ölkələr
    15:20

    Azərbaycan son 5 ildə tranzit daşımalarının həcmini 5 dəfə artırıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti