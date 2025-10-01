ХАМАС требует изменить ряд пунктов мирного плана Трампа по Газе

Представители движения ХАМАС заявили о намерении внести поправки в мирный план президента США Дональда Трампа для сектора Газа, касающийся пунктов о разоружении.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

Согласно информации, организация требует отказа от обязательного разоружения и высылки членов движения и его фракций, предоставления международных гарантий полного вывода израильских войск, а также гарантий безопасности для палестинцев как внутри Газы, так и за ее пределами.

Источник добавляет, что внутри ХАМАС существуют две позиции. Часть руководства готова безоговорочно поддержать план, считая главным гарантированное прекращение огня. Другая часть выражает сомнения по ключевым пунктам, включая вопрос сопротивления, чтобы "оккупация сектора Газа не была легитимирована, а сопротивление не было криминализировано".

Переговоры продолжаются, окончательная позиция ХАМАС будет сформирована в ближайшие дни.

Переговорщики ХАМАС во вторник встретились с официальными лицами Турции, Египта и Катара в Дохе. Источники отмечают, что для окончательного ответа группе потребуется "максимум два-три дня".

Напомним, что 29 сентября в Белом доме состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По итогам переговоров был принят мирный план по урегулированию ситуации в Газе, включающий 21 пункт.