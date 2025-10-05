"HƏMAS" silahları təhvil verəcəyi ilə bağlı iddiaları təkzib edib
Digər ölkələr
- 05 oktyabr, 2025
- 22:55
"HƏMAS" siyasi bürosunun üzvü Mahmud Mardavi mətbuatda hərəkatın ABŞ prezidenti Donald Trampın Qəzza münaqişəsinin həlli planının bir hissəsi olaraq silahları yerə qoymağa razı olduqları barədə yayılan xəbərləri təkzib edib.
"Report" xəbər verir ki, bəyanat Fələstin qrupunun "Telegram" kanalında dərc olunub.
"Mahmud Mardavi Qəzza zolağında atəşkəs danışıqlarının gedişi və hərəkatın silahların təhvil verilməsi ilə bağlı mövqeyi ilə bağlı "Al Hadath" televiziyası və bəzi digər KİV-lərin səsləndirdiyi yalan iddiaları təkzib edib", - deyə məlumatda bildirilir.
Son xəbərlər
22:55
"HƏMAS" silahları təhvil verəcəyi ilə bağlı iddiaları təkzib edibDigər ölkələr
22:49
"Sevilya" "Barselona"nı darmadağın edibFutbol
22:19
Fransada yeni hökumətə daxil olan bəzi nazirlərin adları bəlli olubDigər ölkələr
21:51
Netanyahu sabah Qəzza danışıqları üçün Misirə nümayəndə göndərəcəkDigər ölkələr
21:30
Britaniya polisinə etirazlarla bağlı yeni səlahiyyətlər veriləcəkDigər ölkələr
21:17
Tramp "HƏMAS"la danışıqların çox uğurla davam etdiyini bildiribDigər ölkələr
20:53
Pentaqonda media işçiləri üçün qaydalar sərtləşdirilirDigər ölkələr
20:39
III MDB Oyunları: Azərbaycanın 3x3 basketbol yığmaları yarımfinala yüksəlibKomanda
20:38