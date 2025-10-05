В ХАМАС опровергли утверждения о готовности сложить оружие в рамках плана Трампа

Член политбюро ХАМАС Махмуд Мардави опроверг распространенную в СМИ информацию, что движение якобы согласилось сложить оружие в рамках плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале палестинской группировки.

"Махмуд Мардави опроверг ложные утверждения телеканала Al Hadath и некоторых других СМИ о ходе переговоров о прекращении огня [в секторе Газа] и позиции движения по вопросу сдачи оружия", - указывается в нем.

Ранее Al Hadath сообщил, что движение готово передать оружие специальному органу, который будет сформирован из египетских и палестинских сил безопасности под эгидой ООН.