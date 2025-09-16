HƏMAS ABŞ və İsraili Qəzzadakı vəziyyəti gərginləşdirməkdə günahlandırıb
Digər ölkələr
- 16 sentyabr, 2025
- 06:24
HƏMAS ABŞ Prezidenti Donald Trampın qruplaşmanın girovlardan canlı qalxan kimi isitifadə etməsinə dair bəyanatına cavab verib.
"Report" "Times of İsrael"ə istinadən xəbər verir ki, qruplaşma Trampın sözügedən açıqlamasını "aşkar tərəfkeşlik" kimi dəyərlədnirib.
"Tramp yaxşı bilir ki, Qəzza müharibəsini bitirə biləcək razılaşmaya nail olmaq imkanlarını məhv edən şəxs Baş nazir Binyamin Netanyahudur", - HƏMAS-ın açıqlamasında qeyd olunur.
HƏMAS əlavə edir ki, ABŞ və İsraili Qəzzadakı müharibənin gərginləşməsinə görə məsuliyyət daşıyan tərəflər hesab edir:
"HƏMAS-ın Qətərdəki danışıqlar heyətinə qarşı sui-qəsd cəhdi ilə Netanyahu hər hansı razılaşma şansını sabotaj etməyə çalışıb – bunu Vaşinqton da bilir".
Son xəbərlər
06:53
İsrailin Qəzzaya hücumu nəticəsində 8 nəfər ölüb, 50-dən çox insan yaralanıbDigər ölkələr
06:24
HƏMAS ABŞ və İsraili Qəzzadakı vəziyyəti gərginləşdirməkdə günahlandırıbDigər ölkələr
05:53
Özbəkistan Vladivostokda vətəndaşlarının döyülməsi ilə bağlı Rusiya XİN-ə nota göndəribRegion
05:25
Nyu-Yorkda Lavrovla Rubio arasında görüş keçirilə bilərDigər ölkələr
04:54
Hadrutlu gənc: Atamın illərlə cənnət adlandırdığı torpaqlarda olduğum üçün çox xoşbəxtəmCəmiyyət
04:27
Mexikoda yük maşınının partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 15-ə çatıbDigər ölkələr
03:57
Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
03:19
İsrail Qəzzanı ələ keçirmək məqsədilə genişmiqyaslı hücuma başlayıbDigər ölkələr
03:12