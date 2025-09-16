İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    HƏMAS ABŞ və İsraili Qəzzadakı vəziyyəti gərginləşdirməkdə günahlandırıb

    Digər ölkələr
    • 16 sentyabr, 2025
    • 06:24
    HƏMAS ABŞ və İsraili Qəzzadakı vəziyyəti gərginləşdirməkdə günahlandırıb

    HƏMAS ABŞ Prezidenti Donald Trampın qruplaşmanın girovlardan canlı qalxan kimi isitifadə etməsinə dair bəyanatına cavab verib.

    "Report" "Times of İsrael"ə istinadən xəbər verir ki, qruplaşma Trampın sözügedən açıqlamasını "aşkar tərəfkeşlik" kimi dəyərlədnirib.

    "Tramp yaxşı bilir ki, Qəzza müharibəsini bitirə biləcək razılaşmaya nail olmaq imkanlarını məhv edən şəxs Baş nazir Binyamin Netanyahudur", - HƏMAS-ın açıqlamasında qeyd olunur.

    HƏMAS əlavə edir ki, ABŞ və İsraili Qəzzadakı müharibənin gərginləşməsinə görə məsuliyyət daşıyan tərəflər hesab edir:

    "HƏMAS-ın Qətərdəki danışıqlar heyətinə qarşı sui-qəsd cəhdi ilə Netanyahu hər hansı razılaşma şansını sabotaj etməyə çalışıb – bunu Vaşinqton da bilir".

    HƏMAS ABŞ İsrail

    Son xəbərlər

    06:53

    İsrailin Qəzzaya hücumu nəticəsində 8 nəfər ölüb, 50-dən çox insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    06:24

    HƏMAS ABŞ və İsraili Qəzzadakı vəziyyəti gərginləşdirməkdə günahlandırıb

    Digər ölkələr
    05:53

    Özbəkistan Vladivostokda vətəndaşlarının döyülməsi ilə bağlı Rusiya XİN-ə nota göndərib

    Region
    05:25

    Nyu-Yorkda Lavrovla Rubio arasında görüş keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    04:54

    Hadrutlu gənc: Atamın illərlə cənnət adlandırdığı torpaqlarda olduğum üçün çox xoşbəxtəm

    Cəmiyyət
    04:27

    Mexikoda yük maşınının partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 15-ə çatıb

    Digər ölkələr
    03:57

    Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    03:19

    İsrail Qəzzanı ələ keçirmək məqsədilə genişmiqyaslı hücuma başlayıb

    Digər ölkələr
    03:12

    Yaxın 4 ildə ARDNF-dən büdcəyə transfert 10 milyard manata endiriləcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti