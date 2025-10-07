İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Hələb vilayətinin rəhbəri: Hökumət səbir nümayiş etdirməyə çalışır

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2025
    • 02:39
    Hələb vilayətinin rəhbəri: Hökumət səbir nümayiş etdirməyə çalışır

    Hələb vilayət rəhbəri Əzzam əl-Qərib bildirib ki, Daxili Təhlükəsizlik və Müdafiə Nazirliyinin qüvvələri vətəndaşların təhlükəsizliyini qorumağa çalışır və hərbi eskalasiya niyyətləri yoxdur.

    "Rport" xəbər verir ki, əl-Qərib bu barədə "Facebook" hesabında paylaşım edib.

    O, Suriya ordusu ilə PKK/YPG qruplaşmasının üzvləri (özlərini "Suriya Demokratik Qüvvələri" adlandırırlar - red.) arasında yaş.anan silahlı qarşıdurmanın terrorçular tərəfindən həyata keçirilən davamlı pozuntulardan sonra baş verdiyini bildirib.

    Vilayət rəhbəri əlavə edib ki, müvafiq qurumlarla birbaşa əlaqə saxlanılaraq sahədəki hadisələr izlənilir. O, hökumətin səbir nümayiş etdirməyə və 10 mart razılaşmasına sadiq qalmağa çalışdığını, dialoq üçün hələ də imkanların açıq olduğunu vurğulayıb.

    Əl-Qərib sakinləri bu gecə evlərində qalmağa və toqquşma bölgələrindən mümkün qədər uzaq durmağa çağırıb.

    Qeyd edək ki, Suriyanın Hələb şəhərinin şimalında Əşrəfiyə və Şeyx Maqsud rayonları ətrafında keçid hökumət qüvvələrinin qurduğu nəzarət-buraxılış məntəqələri PKK/YPG terrorçuları ("Suriya Demokratik Qüvvələri") tərəfindən atəşə tutulub. Nəticədə bir hərbçi həlak olub, üçü isə yaralanıb.

    hələb Suriya toqquşma

    Son xəbərlər

    02:39

    Hələb vilayətinin rəhbəri: Hökumət səbir nümayiş etdirməyə çalışır

    Digər ölkələr
    02:20

    Pakistanlı nazir: Azərbaycan Ermənistanı bataqlıqdan çıxarıb

    Xarici siyasət
    02:17

    Tramp İranın Qəzzada nizamlanma prosesində iştirak etmək istədiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    01:59

    Suriyada terrorçuların hücumu nəticəsində bir hərbçi həlak olub, dörd nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    01:51

    Fransada keçirilən sorğularda respondentlərin çoxu Makronun istefasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    01:16

    Tramp: Qəzza üzrə danışıqlar çox yaxşı keçir

    Digər ölkələr
    01:00

    TDT-nin Qəbələdəki Zirvə Görüşündə "TDT plus" formatının təsis edilməsi planlaşdırılır

    Region
    00:35
    Foto

    Azərbaycanla Qazaxıstan arasında strateji tərəfdaşlıq məsələləri müzakirə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    00:15
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ermənilər Fərqanədə 35 min özbək türkünü qətlə yetiriblər"

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti