İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Suriya ordusu ilə terrorçular arasında silahlı qarşıdurma yaşanır

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2025
    • 00:54
    Suriya ordusu ilə terrorçular arasında silahlı qarşıdurma yaşanır
    Vebus.ru

    Suriya ordusu ilə PKK/YPG terror təşkilatı arasında silahlı qarşıdurma yaşanır.

    "Report" "Haberglobal"a istinadən xəbər verir ki, terrorçular Hələbin Şeyx Maqsud və Süryan məhəllələrində Suriya hərbçilərini toplarla atəşə tutub.

    Suriyanın Müdafiə Nazirliyi terrorçuların yeni ərazilər ələ keçirmək üçün hücumlara başladığını təsdiqləyib.

    Bildirilib ki, hərbçilər tərəfindən terrorçuların hücumunun qarşısının alınması istiqamətində tədbir görülür.

    Suriya PKK qarşıdurma

    Son xəbərlər

    01:16

    Tramp: Qəzza üzrə danışıqlar çox yaxşı keçir

    Digər ölkələr
    01:00

    TDT-nin Qəbələdəki Zirvə Görüşündə "TDT plus" formatının təsis edilməsi planlaşdırılır

    Region
    00:54

    Suriya ordusu ilə terrorçular arasında silahlı qarşıdurma yaşanır

    Digər ölkələr
    00:35
    Foto

    Azərbaycanla Qazaxıstan arasında strateji tərəfdaşlıq məsələləri müzakirə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    00:15
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ermənilər Fərqanədə 35 min özbək türkünü qətlə yetiriblər"

    Daxili siyasət
    00:04

    Ceyhun Bayramov Qəbələdə Hakan Fidanla görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    00:03

    Suriyada parlament seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanıb

    Digər ölkələr
    23:59

    İrakli Kobaxidze: Yaxın illərdə siyasi sistemi köklü şəkildə yeniləməyi planlaşdırırıq

    Region
    23:49

    Gürcüstanda dövlət çevrilişinə cəhddə şübhəli bilinən 13 nəfər saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti