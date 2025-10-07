Suriya ordusu ilə terrorçular arasında silahlı qarşıdurma yaşanır
- 07 oktyabr, 2025
- 00:54
Suriya ordusu ilə PKK/YPG terror təşkilatı arasında silahlı qarşıdurma yaşanır.
"Report" "Haberglobal"a istinadən xəbər verir ki, terrorçular Hələbin Şeyx Maqsud və Süryan məhəllələrində Suriya hərbçilərini toplarla atəşə tutub.
Suriyanın Müdafiə Nazirliyi terrorçuların yeni ərazilər ələ keçirmək üçün hücumlara başladığını təsdiqləyib.
Bildirilib ki, hərbçilər tərəfindən terrorçuların hücumunun qarşısının alınması istiqamətində tədbir görülür.
