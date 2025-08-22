Fon der Lyayen: Aİ Ukraynanın dəstəklənməsi üçün 4 milyard avrodan çox vəsait ayırır

Avropa İttifaqı (Aİ) Ukraynanın dəstəklənməsi üçün 4 milyard avrodan çox vəsait ayıraraq Kiyevlə həmrəyliyini yenidən təsdiqləyib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının (AK) sədri Ursula fon der Lyayen “X” hesabında yazıb.
Onun sözlərinə görə, bu maliyyə yardımı təkcə Ukraynanın dağıdılmış infrastrukturunun və iqtisadiyyatının bərpasına deyil, həm də suveren və demokratik dövlət kimi uzunmüddətli inkişafının dəstəklənməsinə yönəlib.
"Bu bizim həm Ukraynanın bərpası, həm də gələcəyi naminə öhdəliyimizdir", - AK-nın rəhbəri bildirib.