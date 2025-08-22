Fon der Lyayen: Aİ Ukraynanın dəstəklənməsi üçün 4 milyard avrodan çox vəsait ayırır

Haqqımızda

22 avqust 2025 17:51
Avropa İttifaqı (Aİ) Ukraynanın dəstəklənməsi üçün 4 milyard avrodan çox vəsait ayıraraq Kiyevlə həmrəyliyini yenidən təsdiqləyib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının (AK) sədri Ursula fon der Lyayen “X” hesabında yazıb.

Onun sözlərinə görə, bu maliyyə yardımı təkcə Ukraynanın dağıdılmış infrastrukturunun və iqtisadiyyatının bərpasına deyil, həm də suveren və demokratik dövlət kimi uzunmüddətli inkişafının dəstəklənməsinə yönəlib.

"Bu bizim həm Ukraynanın bərpası, həm də gələcəyi naminə öhdəliyimizdir", - AK-nın rəhbəri bildirib.

Rus versiyası Фон дер Ляйен: ЕС выделяет свыше 4 млрд евро на поддержку Украины

