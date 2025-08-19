Haqqımızda

Finlandiyalı deputat parlament binasında intihar edib

Finlandiyalı deputat parlament binasında intihar edib Finlandiya parlamentinin deputatı çərşənbə axşamı parlament binasında intihar edib.
Digər ölkələr
19 avqust 2025 15:04
Finlandiyalı deputat parlament binasında intihar edib

Finlandiyalı deputat çərşənbə axşamı parlament binasında intihar edib.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Yle" portalı Helsinki polis idarəsindəki mənbəyə istinadən yazır.

Həlak olan deputatın şəxsiyyəti məlumdur, lakin onun adı yalnız qohumları ilə əlaqə qurulduqdan sonra açıqlanacaq.

"Çərşənbə axşamı parlament binasında bir nəfər həlak olub. Polisə zəng Təcili Yardım Mərkəzi vasitəsilə saat 11:06-da daxil olub", - mənbə bildirir.

Polis ölüm faktı ilə bağlı araşdırma aparır. Hüquq-mühafizə orqanları zorakı ölüm əlamətlərinin aşkar edilmədiyini qeyd edirlər.

Hadisə yerində bir neçə polis patrulu və tibb işçiləri çalışır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Finnish MP commits suicide in parliament building
Rus versiyası Финский депутат совершил суицид в здании парламента

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
VideoŞəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
18 avqust 2025 12:08
Lənkəranda çay fabriklərindən birində xəsarət alan işçinin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB
Lənkəranda çay fabriklərindən birində xəsarət alan işçinin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB
15 avqust 2025 16:57

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi