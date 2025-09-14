İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Fidan: İsrailin Fələstindəki hərəkətləri regional ekspansionizmə çevrilib

    Digər ölkələr
    • 14 sentyabr, 2025
    • 23:24
    Fidan: İsrailin Fələstindəki hərəkətləri regional ekspansionizmə çevrilib

    "İsrailin hərəkətləri Fələstin ərazilərindən kənara çıxıb və regional ekspansionizmə çevrilib".

    "Report" bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Qətərin "Əl-Cəzirə" və "Qatar TV" telekanallarına müsahibəsində deyib.

    "Bu gün biz (Ərəb Liqası (ƏƏT) və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) – Qeyd) xarici işlər nazirlərinin iclasını keçirdik. Sabah liderlərimiz görüşəcək. Biz burada gördük ki, artıq məsələ təkcə Fələstinə və İsrailə aid deyil, bu, təkcə İsrailin Fələstini işğalı, Qəzzadakı soyqırımı problemi ilə məhdudlaşmır. Bu aspektlərlə yanaşı, hazırda məsələ İsrailin bölgədəki ekspansionizminə aiddir", - deyə Fidan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İsrail ekspansionizmi məsələsi aydın formalaşdırıldıqdan sonra ərəb və islam ölkələri birləşməli və bu yeni problemin həllini tapmalıdır:

    "Bizim regional təhlükəsizliyimiz daha güclü institusional təməl üzərində qurulmalıdır. Regionda heç kim heç kimə təhlükəsizliyə təhdid yaratmamalıdır. Lakin İsrailin indiki aqressiv siyasəti bütünlüklə buna yönəlib (regional dövlətlərə təhdidlər - Qeyd). Əmin ola bilərsiniz ki, bu gün keçirdiyimiz nazirlərin görüşündə bu məsələlər geniş müzakirə olunub və sabah liderlərin görüşündə də qaldırılacaq", - XİN rəhbəri qeyd edib.

    Türkiyə Fələstin

    Son xəbərlər

    00:00

    Bakının erməni-bolşevik işğalından azad olunmasından 107 il ötür

    Daxili siyasət
    00:00

    Azərbaycanda Bilik Günüdür

    Elm və təhsil
    23:58

    Gəncədə üzgüçülük üzrə "Ganja Cup 2025" turniri başa çatıb

    Komanda
    23:57

    Türkiyənin basketbol millisi Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıb

    Komanda
    23:39

    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri dünya çempionatına üç medalla başlayıb

    Fərdi
    23:31
    Foto
    Video

    Naxçıvanda avtomobil yoldan çıxaraq aşıb, yaralılar var

    Hadisə
    23:24

    Fidan: İsrailin Fələstindəki hərəkətləri regional ekspansionizmə çevrilib

    Digər ölkələr
    23:11

    Fox News: Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxs təkadamlıq kamerada saxlanılır

    Digər ölkələr
    22:48

    İspaniya polisi "Vuelta"da etirazçılara qarşı güc tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti