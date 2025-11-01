Donald Trampın oğlu Ermənistana səfər edəcək
Digər ölkələr
- 01 noyabr, 2025
- 10:47
ABŞ Prezidentinin oğlu kiçik Donald Tramp noyabrın 12-də Ermənistana səfər edəcək.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, məqsəd işgüzar maraqlar, müxtəlif dairələrin nümayəndələri ilə görüşlərdir.
Bundan əlavə, kiçik Donald Trampın Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşünün planlaşdırılıb-planlaşdırılmadığı hələ ki məlum deyil.
Son xəbərlər
11:07
Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda gənclər siyasəti uğurla həyata keçirilir"Biznes
11:07
Azərbaycan idmançılarının noyabr ayına olan reytinq cədvəli açıqlanıbİdman
11:05
İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
11:03
Rusiya Nikolayevə ballistik raketlərlə zərbə endirib, yaralılar varDigər ölkələr
11:00
Crossmedia.az informasiya portalının fəaliyyətə başlamasından 1 il ötürMedia
10:51
Foto
Almaniyada Azərbaycan diasporunun gücləndirilməsi imkanları müzakirə edilibXarici siyasət
10:47
Donald Trampın oğlu Ermənistana səfər edəcəkDigər ölkələr
10:34
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbEnergetika
10:32