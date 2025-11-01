Donald Trampın oğlu Ermənistana səfər edəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    • 01 noyabr, 2025
    • 10:47
    ABŞ Prezidentinin oğlu kiçik Donald Tramp noyabrın 12-də Ermənistana səfər edəcək.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, məqsəd işgüzar maraqlar, müxtəlif dairələrin nümayəndələri ilə görüşlərdir.

    Bundan əlavə, kiçik Donald Trampın Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşünün planlaşdırılıb-planlaşdırılmadığı hələ ki məlum deyil.

    Трамп-младший посетит Армению

