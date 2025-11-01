Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    • 01 ноября, 2025
    • 10:34
    Трамп-младший посетит Армению

    Дональд Трамп-младший, старший сын президента США, посетит Армению 12 ноября.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, цель визита - деловые интересы, встречи с представителями различных кругов.

    При этом отмечается, что пока неизвестно запланирована ли встреча Дональда Трампа-младшего с премьером Армении Николом Пашиняном.

    Donald Trampın oğlu Ermənistana səfər edəcək

    Лента новостей