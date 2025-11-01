Трамп-младший посетит Армению

Дональд Трамп-младший, старший сын президента США, посетит Армению 12 ноября.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, цель визита - деловые интересы, встречи с представителями различных кругов.

При этом отмечается, что пока неизвестно запланирована ли встреча Дональда Трампа-младшего с премьером Армении Николом Пашиняном.