    Cənubi Koreya və İtaliya yüksək texnologiyalı sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Digər ölkələr
    19 yanvar, 2026
    09:39
    Cənubi Koreya və İtaliya yüksək texnologiyalı sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Cənubi Koreya və İtaliya süni intellekt, aerokosmik texnologiyalar, yarımkeçiricilər və kritik mineral ehtiyatları sahəsində strateji sənaye əməkdaşlığını dərinləşdirməyi planlaşdırır.

    "Report"un "Yonhap" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, müvafiq razılaşmalar Koreya Respublikasının Prezidenti Li Çje Myon və İtaliyanın Baş naziri Corcia Meloni arasında Seulda keçirilən sammit zamanı əldə edilib.

    Danışıqlar zamanı dövlət qurumları ilə özəl biznes arasında qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsinin zəruriliyi vurğulanıb.

    Bundan əlavə, tərəflər yarımkeçirici sənayesi, həmçinin mədəni və tarixi irsin qorunması sahəsində əməkdaşlığa dair üç anlaşma memorandumu imzalayıblar.

    Cənubi Koreya İtaliya süni intellekt
    Южная Корея и Италия расширят взаимодействие в высокотехнологичных отраслях
    South Korea, Italy agree to deepen AI, defence cooperation

