    Южная Корея и Италия расширят взаимодействие в высокотехнологичных отраслях

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 09:16
    Южная Корея и Италия расширят взаимодействие в высокотехнологичных отраслях

    Южная Корея и Италия намерены углубить стратегическое промышленное сотрудничество, сделав ставку на искусственный интеллект, аэрокосмические технологии, полупроводники и критически важные минеральные ресурсы.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе саммита президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Сеуле.

    По итогам переговоров лидеры подчеркнули необходимость выстраивания устойчивых и надежных цепочек поставок критически важных минералов и расширения взаимодействия между государственными структурами и частным бизнесом.

    В рамках визита стороны подписали три меморандума о взаимопонимании, касающиеся сотрудничества в полупроводниковой отрасли, гражданской защиты при природных катастрофах, а также сохранения культурного и исторического наследия.

    Агентство отмечает, что визит Мелони стал первым визитом европейского лидера в Южную Корею с момента вступления Ли Чжэ Мёна в должность президента в июне прошлого года. В 2024 году Сеул и Рим отметили 140-летие установления дипломатических отношений.

    Джорджа Мелони Ли Чжэ Мён Южная Корея Италия полупроводники сотрудничество

