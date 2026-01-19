Южная Корея и Италия расширят взаимодействие в высокотехнологичных отраслях

Южная Корея и Италия намерены углубить стратегическое промышленное сотрудничество, сделав ставку на искусственный интеллект, аэрокосмические технологии, полупроводники и критически важные минеральные ресурсы.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе саммита президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Сеуле.

По итогам переговоров лидеры подчеркнули необходимость выстраивания устойчивых и надежных цепочек поставок критически важных минералов и расширения взаимодействия между государственными структурами и частным бизнесом.

В рамках визита стороны подписали три меморандума о взаимопонимании, касающиеся сотрудничества в полупроводниковой отрасли, гражданской защиты при природных катастрофах, а также сохранения культурного и исторического наследия.

Агентство отмечает, что визит Мелони стал первым визитом европейского лидера в Южную Корею с момента вступления Ли Чжэ Мёна в должность президента в июне прошлого года. В 2024 году Сеул и Рим отметили 140-летие установления дипломатических отношений.