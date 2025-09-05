İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    "Bloomberg": ABŞ Asiya-Sakit okean regionunda hegemonluğunu itirib

    Digər ölkələr
    • 05 sentyabr, 2025
    • 07:46
    Bloomberg: ABŞ Asiya-Sakit okean regionunda hegemonluğunu itirib

    ABŞ artıq Asiya-Sakit okean regionunda hegemon statusunu itirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu qiymətləndirməni "Bloomberg" agentliyi aparıb.

    Nəşr qeyd edir ki, Çin Xalq Azadlıq Ordusunun Hərbi Dəniz Qüvvələri sayca ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrini geridə qoyub. Agentlik xatırladır ki, Çin tez bir zamanda yeni təyyarə, raket və digər hərbi texnika modellərini istifadəyə verir və Pekinin hərbi gücü sentyabrın 3-də keçirilən genişmiqyaslı hərbi parad zamanı dünyaya nümayiş etdirilib.

    "Bloomberg" əlavə edir ki, ABŞ-nin regiondakı müttəfiqləri Vaşinqtonu etibarlı tərəfdaş kimi görməkdən əl çəkiblər. Agentlik qeyd edir ki, ABŞ-nin Prezident Donald Tramp dövründə apardığı siyasət Avstraliya və Yaponiyanı bir-birinə daha da yaxınlaşdırıb və onlar indi ikitərəfli əməkdaşlığı gücləndirməyə üstünlük verirlər.

    “Bloomberg” ABŞ Rusiya
    Rus Versiası Rus Versiası
    Bloomberg: США утратили статус гегемона в АТР

    Son xəbərlər

    08:00

    DÇ-2026: Azərbaycan yığması qrup mərhələsində bu gün ilk oyununa çıxacaq

    Futbol
    07:46

    "Bloomberg": ABŞ Asiya-Sakit okean regionunda hegemonluğunu itirib

    Digər ölkələr
    07:04

    Pentaqon: Venesuelanın iki hərbi təyyarəsi ABŞ HHQ gəmisinin yaxınlığından uçub

    Digər ölkələr
    06:32

    Maduro: Venesuela öz ərazisindən narkotik tranzitini tamamilə dayandıracaq

    Digər
    06:10

    KİV: ABŞ və Tayvan Alyaskada gizli danışıqlar aparıb

    Digər ölkələr
    05:20

    Bayden yenidən dəri xərçəngi ilə bağlı əməliyyat olunub

    Digər ölkələr
    05:18

    KİV: Si Cinpin sentyabrın 8-də BRİKS sammitində iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    04:46

    Dövlət Departamentinin keçmiş əməkdaşı Çinə casusluq etdiyinə görə 4 il müddətinə həbs olunub

    Digər ölkələr
    04:21
    Foto

    Naxçıvanda istirahət mərkəzində bədbəxt hadisə baş verib, ölənlər və yaralananlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti