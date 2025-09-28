İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Almaniyanın DİN rəhbəri: Ölkənin şimalında naməlum dronlar aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2025
    • 03:43
    Almaniyanın DİN rəhbəri: Ölkənin şimalında naməlum dronlar aşkarlanıb

    Sentyabrın 26-na keçən gecə Almaniyanın şimalındakı Şlezviq-Йolşteyn federal ərazisində dron dəstələri müşahidə edilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin daxili işlər naziri Aleksander Dobrindt Berlində keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    "Belə hadisə indiyədək baş verməyib. Yüksək kimi qiymətləndirilə bilən təhlükə var", - daxili işlər naziri bildirib. Eyni zamanda, Dobrindt qeyd edib ki, hələlik bu, daha çox mücərrəd təhlükədir: "Bununla belə, bu, ciddi qəbul etməyə məcbur olduğumuz bir şeydir, çünki bu, çox tez bir təhlükəyə çevrilə bilər".

    Nazir Almaniya səmasında naməlum PUA görüntülərinin sayının artdığını bildirib və payızda şübhəli dronlara qarşı mübarizə planını təqdim etməyi planlaşdırdığını açıqlayıb.

    Son vaxtlar Avropa ölkələrində dronların qeydə alınması halları artıb. Xüsusən sentyabrın 22-də Kopenhagen səmasında bir neçə iri pilotsuz uçuş aparatı müşahidə edilib, Danimarka paytaxtının hava limanı təyyarələrin eniş və uçuşuna bağlanıb. Yerli "Ekstra Bladet" qəzetinin yazdığına görə, pilotsuz təyyarələrin Danimarka səmasında göründüyü günlərdə Rusiyanın Baltik Donanmasının böyük desant gəmisi "Aleksandr Şabalin" krallığın dəniz sərhədinə yaxınlaşırdı.

    NATO daha sonra hava limanının fəaliyyətini pozan pilotsuz təyyarələrin Danimarka hava məkanını pozmasından sonra Baltik dənizi regionunda müşahidəni gücləndirəcəyini açıqlayıb.

    "Reuters"in xəbərinə görə, hərbi alyans müxtəlif vasitələrdən istifadə edərək regionda daha intensiv müşahidə aparacaq. Alyans Baltikyanı ölkələrə bir sıra yeni vasitələr, o cümlədən kəşfiyyat, müşahidə və tanıma platformaları, həmçinin ən azı bir hava hücumundan müdafiə platfroması göndərərəcək.

    Almaniya Dron DİN
    Глава МВД заявил о роях неопознанных беспилотников над севером Германии

    Son xəbərlər

    04:52

    Meksika və ABŞ qanunsuz silah ticarətinə qarşı birgə tədbirlər keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:23

    Britaniya XİN: Qəzzada sülhə dair beynəlxalq konsensus ortaya çıxıb

    Digər ölkələr
    03:43

    Almaniyanın DİN rəhbəri: Ölkənin şimalında naməlum dronlar aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    03:13
    Foto

    Ermənistanda icma başçısını və polis zabitini öldürən şəxs saxlanılıb

    Region
    02:36

    Misir Trampın Qəzzada atəşkəs planını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    02:09

    Polşanın əsas hava limanı bütün istiqamətlər üzrə uçuşları dayandırıb

    Digər ölkələr
    01:57

    ABŞ-də daşqınlar nəticəsində üç nəfər ölüb, itkin düşənlər var

    Digər
    01:26

    Almaniyada hərbi radiorabitə sisteminin sınaqları uğursuz olub

    Digər ölkələr
    00:45

    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla əlaqələrimizi "bir millət, iki dövlət" prinsipi ilə davam etdirəcəyik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti