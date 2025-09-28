Глава МВД заявил о роях неопознанных беспилотников над севером Германии

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии ночью 26 сентября были замечены рои дронов.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в Берлине заявил министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт.

"До сих пор такого обычно не случалось", - отметил он. "Существует угроза, которую можно оценивать как высокую", - сказал глава МВД. В то же время Добриндт отметил, что пока речь идет скорее об "абстрактной" угрозе. "Тем не менее это нечто, к чему мы вынуждены отнестись серьезно, поскольку очень быстро из этого может возникнуть опасность", - добавил он.

Министр заявил о росте числа случаев выявления неопознанных БПЛА в небе над Германией и сообщил, что уже осенью намерен представить план по противодействию подозрительным беспилотникам.

В последнее время в странах Европы участились случаи обнаружения дронов. В частности, 22 сентября в небе над Копенгагеном были замечены несколько крупных беспилотников, воздушная гавань датской столицы была закрыта для приема и выпуска самолетов. В дни появления дронов в небе Дании к морской границе королевства, как указывала местная газета Ekstra Bladet, подходил большой десантный корабль (БДК) "Александр Шабалин" Балтийского флота ВМФ России.

В НАТО позднее заявили, что альянс усилит наблюдение в регионе Балтийского моря после нарушения беспилотниками воздушного пространства Дании, которые помешали работе аэропортов.

Военный блок, как указывало Reuters, будет проводить еще более усиленное наблюдение за регионом за счет разнообразных средств. Альянс направит на Балтику ряд новых средств, которые будут включать "платформы для разведки, наблюдения и распознавания, а также как минимум один фрегат ПВО".