İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Almaniyada zərgərlik mağazalarında silsilə qarətlərin təşkilində şübhəli bilinən iki nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2026
    • 14:23
    Almaniyada zərgərlik mağazalarında silsilə qarətlərin təşkilində şübhəli bilinən iki nəfər saxlanılıb

    Almaniya polisi Hamburqdakı zərgərlik mağazasında silsilə oğurluq və qarət cəhdlərində şübhəli bilinən iki nəfəri həbs edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Spiegel" məlumat yayıb.

    Onlar Dünnvald ərazisində avtomobil və sənədlərin yoxlanılması zamanı saxlanılıblar. Yoxlama zamanı polis əməkdaşları avtomobilin baqajında iki tapança və patron, eləcə də maskalar aşkar ediblər.

    Polisdən bildiriblər ki, bu şəxslər oktyabr ayında üç cinayət törətməkdə şübhəli bilinir. Belə ki, oktyabrın 2-də Eylbekdə naməlum şəxslər maşınla zərgərlik mağazasının qapısını sındırmağa cəhd etsələr də, baş tutmayıb və cinayətkarlar qaçıblar. Bir saatdan bir qədər az vaxt keçdikdən sonra daha bir cəhd olub; bu dəfə Barmbek-Nordda zərgərlik mağazasını qarət etmək mümkün olub. Bir neçə cinayətkar ticarət zalına daxil olaraq zərgərlik məmulatlarını oğurlayıb.

    Bundan başqa, oktyabrın 14-də cinayətkarlar Harburqda zərgərlik mağazasını qarət etməyə cəhd edərkən maşın girişlə pəncərə arasındakı dirəyə çırpılıb və onlar mağazaya daxil ola bilməyiblər. Cinayətkarlar hadisə yerindən qaçıblar, avtomobili isə daha sonra polis aşkar edib.

    Oğurluq hadisəsi Almaniya
    В ФРГ задержаны двое подозреваемых в организации серийных ограблений ювелирных магазинов
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    MiniBoss

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