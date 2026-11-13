Azərbaycan Premyer Liqası: İlin son üç turunun oyun cədvəli müəyyənləşib
- 13 noyabr, 2026
- 14:30
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Azərbaycan Premyer Liqasında ilin son üç turunun oyun cədvəli müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.
XIV turun matçları 4-7, XV turun qarşılaşmaları 11-14, XVI turun görüşləri 19-22 dekabr aralığında baş tutacaq.
Misli Premyer Liqası
II dövrə
XIV tur
4 dekabr (cümə)
19:00. "Zirə" – "Sabah"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
5 dekabr (şənbə)
14:30. "İmişli" – "Qəbələ"
Yevlax şəhər stadionu
6 dekabr (bazar)
14:30. "Şamaxı" – "Kəpəz"
Şamaxı şəhər stadionu
18:00. "Sumqayıt" – "Turan Tovuz"
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
7 dekabr (bazar ertəsi)
14:00. "Araz-Naxçıvan" – "Qarabağ"
Şamaxı şəhər stadionu
19:00. "Şəfa" – "Neftçi"
"SOCAR Polymer Arena".
XV tur
11 dekabr (cümə)
14:00. "Şamaxı" – "Sumqayıt"
Şamaxı şəhər stadionu
16:30. "Qəbələ" – "Kəpəz"
Qəbələ şəhər stadionu
13 dekabr (bazar)
16:00. "Qarabağ" – "Zirə"
"Azersun Arena"
18:30. "Sabah" – "Şəfa"
"Sabah Arena"
14 dekabr (bazar ertəsi)
17:00. "Turan Tovuz" – "Araz-Naxçıvan"
Tovuz şəhər stadionu
19:15. "Neftçi" – "İmişli"
"Palms Sports Arena"
XVI tur
19 dekabr (şənbə)
14:00. "Araz-Naxçıvan" – "Şamaxı"
Şamaxı şəhər stadionu
20 dekabr (bazar)
15:00. "Zirə" – "Turan Tovuz"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
"Neftçi" – "Qəbələ"
17:15. "Palms Sports Arena", 17:15
21 dekabr (bazar ertəsi)
14:30. "İmişli" – "Sabah"
Yevlax şəhər stadionu
18:00. "Şəfa" – "Qarabağ"
"SOCAR Polymer Arena"
22 dekabr (çərşənbə axşamı)
19:00. "Sumqayıt" – "Kəpəz"
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu