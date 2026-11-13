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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycan Premyer Liqası: İlin son üç turunun oyun cədvəli müəyyənləşib

    Futbol
    • 13 noyabr, 2026
    • 14:30
    Azərbaycan Premyer Liqası: İlin son üç turunun oyun cədvəli müəyyənləşib

    Azərbaycan Premyer Liqasında ilin son üç turunun oyun cədvəli müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.

    XIV turun matçları 4-7, XV turun qarşılaşmaları 11-14, XVI turun görüşləri 19-22 dekabr aralığında baş tutacaq.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə

    XIV tur

    4 dekabr (cümə)

    19:00. "Zirə" – "Sabah"

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    5 dekabr (şənbə)

    14:30. "İmişli" – "Qəbələ"

    Yevlax şəhər stadionu

    6 dekabr (bazar)

    14:30. "Şamaxı" – "Kəpəz"

    Şamaxı şəhər stadionu

    18:00. "Sumqayıt" – "Turan Tovuz"

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    7 dekabr (bazar ertəsi)

    14:00. "Araz-Naxçıvan" – "Qarabağ"

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Şəfa" – "Neftçi"

    "SOCAR Polymer Arena".

    XV tur

    11 dekabr (cümə)

    14:00. "Şamaxı" – "Sumqayıt"

    Şamaxı şəhər stadionu

    16:30. "Qəbələ" – "Kəpəz"

    Qəbələ şəhər stadionu

    13 dekabr (bazar)

    16:00. "Qarabağ" – "Zirə"

    "Azersun Arena"

    18:30. "Sabah" – "Şəfa"

    "Sabah Arena"

    14 dekabr (bazar ertəsi)

    17:00. "Turan Tovuz" – "Araz-Naxçıvan"

    Tovuz şəhər stadionu

    19:15. "Neftçi" – "İmişli"

    "Palms Sports Arena"

    XVI tur

    19 dekabr (şənbə)

    14:00. "Araz-Naxçıvan" – "Şamaxı"

    Şamaxı şəhər stadionu

    20 dekabr (bazar)

    15:00. "Zirə" – "Turan Tovuz"

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    "Neftçi" – "Qəbələ"

    17:15. "Palms Sports Arena", 17:15

    21 dekabr (bazar ertəsi)

    14:30. "İmişli" – "Sabah"

    Yevlax şəhər stadionu

    18:00. "Şəfa" – "Qarabağ"

    "SOCAR Polymer Arena"

    22 dekabr (çərşənbə axşamı)

    19:00. "Sumqayıt" – "Kəpəz"

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    Azərbaycan Premyer Liqası Qarabağ FK Neftçi FK Sabah FK
    44 filmi
    44 filmi

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