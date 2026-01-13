İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Ali Rada Ukraynanın yeni müdafiə nazirini təsdiq edib

    Digər ölkələr
    • 13 yanvar, 2026
    • 15:50
    Ali Rada Ukraynanın yeni müdafiə nazirini təsdiq edib

    Ukrayna Ali Radası müdafiə naziri Denis Şmıqalın vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı Prezident Volodimir Zelenskinin təqdimatına baxıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, səsvermə nəticəsində D. Şmıqalın vəzifəsindən azad edilməsi təsdiqlənib.

    Ardınca Ali Rada yeni müdafiə naziri ilə bağlı təqdimata baxıb. Səsvermə nəticəsində, Mixaylo Fedorov yeni müdafiə naziri təyin olunub. O, Ukrayna rəqəmsal naziri vəzifəsində çalışıb. Yeni müdafiə naziri deputatlar qarşısında çıxış edib.

    Ukrayna Volodimir Zelenski Denis Şmıqal
    Верховная Рада поддержала увольнение Шмыгаля с должности минобороны Украины

    Son xəbərlər

    16:48

    İranın Almaniya, Fransa və Niderlanddakı səfirləri bu ölkələrin XİN-ə çağırılıb

    Region
    16:46

    "ARB" kanalının yayımı 3 saatlıq dayandırılacaq

    Media
    16:46

    Beş il ərzində Ağdərədəki "Dəmirli" mis yatağından Çinə 1,6 milyard manatlıq məhsul ixrac olunacaq

    Sənaye
    16:45

    "Mentor Klinika" layihəsi çərçivəsində Şamaxıda ilk dəfə travmatoloji əməliyyat icra olunub

    Sağlamlıq
    16:39

    Bu il Ağdərənin Çıldıran kəndində daha 30 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    16:39

    "Barselona" Joau Kanselunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    16:39

    Əməliyyatda texniki qüsur səbəbindən xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    16:37

    Şirin su uğrunda mübarizə: qlobal risklər və Azərbaycanın reallığı - TƏHLİL

    Analitika
    16:37
    Foto

    Prezident Ağdərənin Çıldıran kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti