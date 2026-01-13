Верховная Рада поддержала увольнение Шмыгаля с должности минобороны Украины

Верховная Рада поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что отставку Шмыгаля поддержали 265 депутатов Верховной Рады.

Отметим, что Денис Шмыгаль возглавил Министерство обороны в июле 2025 года, а до этого в течение пяти лет был премьер-министром Украины.

На эту должность назначен экс-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.