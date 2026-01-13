Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Верховная Рада поддержала увольнение Шмыгаля с должности минобороны Украины

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 15:44
    Верховная Рада поддержала увольнение Шмыгаля с должности минобороны Украины

    Верховная Рада поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

    Сообщается, что отставку Шмыгаля поддержали 265 депутатов Верховной Рады.

    Отметим, что Денис Шмыгаль возглавил Министерство обороны в июле 2025 года, а до этого в течение пяти лет был премьер-министром Украины.

    На эту должность назначен экс-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

    Украина Денис Шмыгаль Верховная рада отставка Министерство обороны
    Ali Rada Ukraynanın yeni müdafiə nazirini təsdiq edib

    Последние новости

    16:02

    В Загатале произошло ДТП, есть погибший и пострадавший

    Происшествия
    16:00

    Счетная палата выявила проблемы в учете госдолга Азербайджана

    Финансы
    15:54

    Азербайджан с 2008 года привлек свыше $9 млрд суверенного финансирования

    Финансы
    15:51

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района

    Внутренняя политика
    15:49

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы Агдеринского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:48

    Баба Рзаев: В 2025 году на освобожденных территориях произведено 750 млн кВт/ч "зеленой" энергии

    Энергетика
    15:44

    Верховная Рада поддержала увольнение Шмыгаля с должности минобороны Украины

    Другие страны
    15:43
    Фото

    Президент принял участие в открытии гидроэлектростанции "Гозлукёрпю" в Агдеринском районе - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    15:41

    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении РФ

    Другие страны
    Лента новостей