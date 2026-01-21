İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Aİ Trampın hədələri fonunda ABŞ ilə ticarət sazişini dondurub

    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 22:09
    Aİ Trampın hədələri fonunda ABŞ ilə ticarət sazişini dondurub

    Avropa Parlamenti ABŞ ilə ticarət sazişinin ratifikasiyası üzrə səsverməni qeyri-müəyyən müddətə rəsmi şəkildə dayandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə DPA agentliyi parlamentin ticarət komitəsinin sədrlərinə istinadən xəbər yayıb.

    "ABŞ Aİ üzv dövlətlərinin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hədə-qorxu gələrək, tarifləri təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməklə ticarət münasibətlərinin sabitliyini və proqnozlaşdırıla bilməsini pozur", – deyə Avropa Parlamentinin ticarət komitəsinin sədri Bernd Lanqe bildirib.

    O vurğulayıb ki, saziş üzərində iş ABŞ qarşıdurma əvəzinə əməkdaşlığı bərpa etməyə qərar verənədək dayandırılıb.

    Bundan əvvəl Avropa Komissiyasının (AK) rəqabət məsələlərinə cavabdeh vitse-prezidenti Teresa Ribera bəyan etmişdi ki, ABŞ-nin Qrenlandiya ilə bağlı iddiaları fonunda Aİ ölkələri icmanın maraqlarını qorumaq üçün lazım ola biləcək hər hansı tədbirlərdən imtina etməməlidirlər.

    ЕС заморозил торговое соглашение с США на фоне угроз Трампа

