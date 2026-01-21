Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ЕС заморозил торговое соглашение с США на фоне угроз Трампа

    • 21 января, 2026
    • 21:45
    ЕС заморозил торговое соглашение с США на фоне угроз Трампа

    Европейский парламент (ЕП) официально приостановил на неопределенный срок голосование по ратификации торгового соглашения с США.

    Как передает Report, об этом объявило агентство DPA со ссылкой на председателей торгового комитета ЕП.

    "Угрожая территориальной целостности и суверенитету государства-члена ЕС и используя тарифы в качестве инструмента принуждения, США подрывают стабильность и предсказуемость торговых отношений между ЕС и США", - заявил председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге.

    Он подчеркнул, что работа над соглашением приостановлена до тех пор, пока США не решат возобновить сотрудничество вместо того, чтобы продолжать конфронтацию.

    Ранее Тереса Рибера, вице-президент Европейской комиссии (ЕК), ответственная за вопросы конкуренции, заявила, что страны ЕС не должны отказываться от каких-либо мер, которые могут быть необходимы для защиты интересов сообщества на фоне притязаний США на Гренландию.

