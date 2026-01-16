İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    ABŞ-nin BMT-dəki səfiri: İranla bağlı bütün mümkün tədbirləri nəzərdən keçirilir

    • 16 yanvar, 2026
    • 05:39
    ABŞ-nin BMT-dəki səfiri: İranla bağlı bütün mümkün tədbirləri nəzərdən keçirilir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla bağlı bütün mümkün tədbirləri nəzərdən keçirir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin BMT-dəki səfiri Mayk Uolts Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı iclasında bildirib.

    "Prezident Tramp BMT-də müşahidə etdiyimiz sonsuz danışıqlar deyil, fəaliyyət göstərən insandır. O, bütün variantların nəzərdən keçirildiyini açıq şəkildə bildirib", - Uolts deyib.

    ABŞ səfiri həmçinin iddia edib ki, İranın dialoqa hazır olması ilə bağlı açıqlamalarına baxmayaraq, onun hərəkətləri bunun əksini göstərir.

    Постпред при ООН: США не исключают никакие действия в отношении Ирана

