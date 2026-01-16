Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Постпред при ООН: США не исключают никакие действия в отношении Ирана

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 03:22
    Постпред при ООН: США не исключают никакие действия в отношении Ирана

    Президент США Дональд Трамп рассматривает все возможные варианты действий в отношении Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц на заседании совета безопасности по Ирану.

    "Президент Трамп - это человек действий, а не бесконечных разговоров, которые мы можем наблюдать в ООН. Он четко дал понять, что рассматриваются все варианты действий", - сказал Уолтц.

    Постпред США также утверждает, что несмотря на "заявления Ирана о готовности к диалогу, его действия говорят об обратном".

    ООН США Майк Уолтц Иран

    Последние новости

    03:22

    Постпред при ООН: США не исключают никакие действия в отношении Ирана

    Другие страны
    02:40

    В ЮАР из крупнейшего заповедника экстренно эвакуировали более 600 человек

    Другие страны
    02:08

    Министр иностранных дел Ирана обсудил с генсеком ООН ситуацию с протестами

    Другие страны
    02:00

    Венесуэльская оппозиционерка Мачадо отдала Трампу Нобелевскую премию мира

    Другие страны
    01:39
    Фото

    В Женеве стартовал форум Международного центра Низами Гянджеви с участием более 50 мировых лидеров

    Внешняя политика
    01:27

    Трамп встретился с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    01:22

    Генсек ШОС обсудил с министром иностранных дел Ирана ситуацию с протестами

    В регионе
    01:16

    NYT: Нетаньяху попросил Трампа отложить атаку на Иран

    Другие страны
    00:52

    Фон дер Ляйен: в ЕС рассматривают возможность ужесточения санкций против Ирана

    Другие страны
    Лента новостей