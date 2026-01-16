Постпред при ООН: США не исключают никакие действия в отношении Ирана
Другие страны
- 16 января, 2026
- 03:22
Президент США Дональд Трамп рассматривает все возможные варианты действий в отношении Ирана.
Как передает Report, об этом заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц на заседании совета безопасности по Ирану.
"Президент Трамп - это человек действий, а не бесконечных разговоров, которые мы можем наблюдать в ООН. Он четко дал понять, что рассматриваются все варианты действий", - сказал Уолтц.
Постпред США также утверждает, что несмотря на "заявления Ирана о готовности к диалогу, его действия говорят об обратном".
Последние новости
03:22
Постпред при ООН: США не исключают никакие действия в отношении ИранаДругие страны
02:40
В ЮАР из крупнейшего заповедника экстренно эвакуировали более 600 человекДругие страны
02:08
Министр иностранных дел Ирана обсудил с генсеком ООН ситуацию с протестамиДругие страны
02:00
Венесуэльская оппозиционерка Мачадо отдала Трампу Нобелевскую премию мираДругие страны
01:39
Фото
В Женеве стартовал форум Международного центра Низами Гянджеви с участием более 50 мировых лидеровВнешняя политика
01:27
Трамп встретился с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо - ОБНОВЛЕНОДругие страны
01:22
Генсек ШОС обсудил с министром иностранных дел Ирана ситуацию с протестамиВ регионе
01:16
NYT: Нетаньяху попросил Трампа отложить атаку на ИранДругие страны
00:52