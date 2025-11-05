İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    ABŞ "Minuteman III" qitələrarası ballistik raketinin planlaşdırılmış sınağını keçirəcək

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2025
    • 01:57
    ABŞ Minuteman III qitələrarası ballistik raketinin planlaşdırılmış sınağını keçirəcək

    ABŞ çərşənbə günü Sakit okean bölgəsində silahsız "Minuteman III" qitələrarası ballistik raketinin planlaşdırılmış sınaq buraxılışını həyata keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Hava Qüvvələrinin Qlobal Hücum Komandanlığı məlumat yayıb.

    "ABŞ Hava Qüvvələrinin Qlobal Hücum Komandanlığı tərəfindən "Minuteman III" qitələrarası ballistik raketinin döyüş başlığı olmadan sınaq buraxılışının 4 noyabr tarixində Sakit okean vaxtı ilə saat 23:01-dən 05:01-ə qədər (Bakı vaxtı ilə 5 noyabr saat 11:01-dən 17:01-ə qədər) Vandenberq bazasından həyata keçirilməsi planlaşdırılıb", – deyə məlumatda bildirilib.

    Qitələrarası ballistik raketlərin sınaq proqramının məqsədi silah sisteminin effektivliyini, döyüş hazırlığını və dəqiqliyini yoxlamaqdır.

    Qeyd olunub ki, bu sınaq planlaşdırılmış xarakter daşıyır.

    Uçuş məsafəsi təxminən 6,8 min kilometr olacaq.

    ABŞ Raket sınaq
    США проведут плановое испытание МБР "Минитмен-3"

    Son xəbərlər

    02:18

    Komitə sədri: Azərbaycan mədəniyyətinin tanıdılması dəqiq piar mexanizmləri ilə aparılmalıdır

    Diaspor
    02:03

    UEFA ÇL: Liqa mərhələsinin IV turuna start verilib

    Futbol
    01:57

    ABŞ "Minuteman III" qitələrarası ballistik raketinin planlaşdırılmış sınağını keçirəcək

    Digər ölkələr
    01:22

    "Bitcoin"in dəyəri iyunun 23-dən bəri ilk dəfə 100 min dollardan aşağı düşüb

    Maliyyə
    01:09

    İraq ABŞ-nin sanksiyalarına görə "Lukoyl" şirkətinə neft tədarükünü dayandırıb

    Digər ölkələr
    01:00
    Foto

    Ceyhun Bayramov Əlcəzair Prezidenti ilə beynəlxalq əhəmiyyətli məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    00:46

    ABŞ ordusu Rusiya və Çin peyklərinin siqnallarını pozmaq üçün yeni silahlar yerləşdirir

    Digər ölkələr
    00:21

    KİV: ABŞ-də hökumətin fəaliyyətinin dekabr-yanvar aylarınadək bərpası müzakirə edilir

    Digər ölkələr
    00:04
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Bayburd, Bəydağ, Baydarçay - türk tarixinin izi

    Region
    Bütün Xəbər Lenti