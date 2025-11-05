США проведут плановое испытание МБР "Минитмен-3"

США в среду проведут плановый испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III в районе Тихого океана.

Как передает Report, об этом сообщило американское Командование глобального удара.

"Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда Командования глобального удара ВВС США запланирован на 4 ноября с 23:01 до 05:01 по тихоокеанскому времени (на 5 ноября с 11:01 до 17:01 по Баку) с базы Ванденберг", - говорится в сообщении.

Цель программы испытательных пусков МБР - проверка эффективности, боеготовности и точности системы вооружения.

Подчеркивается, что это испытание является "рутинным" и было запланировано несколько лет назад.

Запуск должен быть произведен с базы Ванденберг в Калифорнии в район американского тихоокеанского ракетного полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Дальность полета составит примерно 6,8 тыс. км.