İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    ABŞ İrana casusluqda şübhəli bilinənlərin Boliviyadan çıxarılmasını tələb edir

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 16:31
    ABŞ İrana casusluqda şübhəli bilinənlərin Boliviyadan çıxarılmasını tələb edir

    ABŞ Boliviya hakimiyyətinə İranın xeyrinə casusluqda şübhəli bilinən şəxslərin ölkədən çıxarılması, həmçinin İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun terror təşkilatı kimi tanınması tələbi ilə təzyiq göstərir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Vaşinqton, həmçinin La Pasdakı hökumətin Livan qruplaşması "Hizbullah" və Fələstin təşkilatı "Hamas"ı terrorçu kimi tanımasında israr edir. ABŞ hər iki qurumun Tehranın nəzarətində olduğunu hesab edir.

    Boliviya Xarici İşlər Nazirliyi vəziyyətlə bağlı şərh verərkən bildirib ki, bu məsələ barədə hələ yekun mövqe formalaşmayıb.

    ABŞ İran Boliviya Casus
    США требуют от Боливии выслать подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана

    Son xəbərlər

    17:20

    Azərbaycandakı bankların ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    17:10

    Ayxan Abbasov: "Üzücü məğlubiyyət oldu"

    Futbol
    17:07

    "Axios": ABŞ, Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların üçüncü raundu növbəti həftə Əbu-Dabidə keçiriləcək

    Digər ölkələr
    17:05

    Gürcüstan Azərbaycana mal-qara satışından gəlirini 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    17:00

    Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    16:54

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "Şamaxı" ilə matça çox yaxşı hazırlaşmışdıq"

    Futbol
    16:50

    Rusiyanın Xarkova hava hücumları nəticəsində yaralananların sayı 31-ə çatıb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    16:50

    Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıb

    Hadisə
    16:40

    Azərbaycandakı bankların əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti