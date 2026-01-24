США требуют от Боливии выслать подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 16:15
    Соединенные Штаты оказывают давление на власти Боливии с целью выдворения из страны лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана, а также с требованием признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    Как передает Report, об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

    Согласно информации, Вашингтон также настаивает на том, чтобы правительство в Ла-Пасе признало ливанскую группировку "Хезболла" и палестинскую организацию "Хамас" террористическими. В США считают обе структуры подконтрольными Тегерану.

    В Министерстве иностранных дел Боливии, комментируя ситуацию, заявили, что "по этому вопросу пока нет окончательно сформированной позиции".

    США Вашингтон Иран Хезболла ХАМАС Боливия
    ABŞ İrana casusluqda şübhəli bilinənlərin Boliviyadan çıxarılmasını tələb edir

