США требуют от Боливии выслать подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана

Соединенные Штаты оказывают давление на власти Боливии с целью выдворения из страны лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана, а также с требованием признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

Как передает Report, об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, Вашингтон также настаивает на том, чтобы правительство в Ла-Пасе признало ливанскую группировку "Хезболла" и палестинскую организацию "Хамас" террористическими. В США считают обе структуры подконтрольными Тегерану.

В Министерстве иностранных дел Боливии, комментируя ситуацию, заявили, что "по этому вопросу пока нет окончательно сформированной позиции".