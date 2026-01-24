США требуют от Боливии выслать подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана
- 24 января, 2026
- 16:15
Соединенные Штаты оказывают давление на власти Боливии с целью выдворения из страны лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана, а также с требованием признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.
Как передает Report, об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Согласно информации, Вашингтон также настаивает на том, чтобы правительство в Ла-Пасе признало ливанскую группировку "Хезболла" и палестинскую организацию "Хамас" террористическими. В США считают обе структуры подконтрольными Тегерану.
В Министерстве иностранных дел Боливии, комментируя ситуацию, заявили, что "по этому вопросу пока нет окончательно сформированной позиции".
