ABŞ-də irimiqyaslı yanğın: onlarla ev məhv olub, əhalinin evakuasiyasına başlanılıb
Digər ölkələr
- 23 aprel, 2026
- 09:51
ABŞ-nin Corciya ştatında genişmiqyaslı meşə yanğınları nəticəsində 50-dən çox yaşayış evi məhv olub, alov sürətlə yayılmağa davam edir.
"Report" "NBC News"a istinadən xəbər verir ki, ən çətin vəziyyət Brentli qraflığında müşahidə olunur, burada quru və isti hava şəraiti səbəbindən alov sürətlə yeni əraziləri əhatə edir.
Təxminən 1 min yaşayış evi və digər tikililər məhv olma təhlükəsi altındadır, yerli sakinlərin təcili evakuasiyası həyata keçirilir.
Bundan əlavə, qonşu Florida ştatının şimal hissəsində də yanğın ocaqları qeydə alınıb, burada da əhalinin evakuasiyasına başlanılıb.
Yanğınların yaranma səbəbləri hazırda araşdırılır.
Son xəbərlər
21:34
Xəzər dənizində 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş veribHadisə
21:32
Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublarFərdi
21:26
Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
21:03
Tramp İranla danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıbDigər ölkələr
20:52
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edibFutbol
20:48
Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblərHərbi
20:46
Tramp: ABŞ Ukraynadakı münaqişəni dayandırmaq üçün işləri davam etdirirDigər ölkələr
20:32
Kürün İmişlidən keçən hissəsində su artımı stabilləşibHadisə
20:18