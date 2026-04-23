Масштабный пожар на юге США: десятки домов уничтожены, тысяча под угрозой
Другие страны
- 23 апреля, 2026
- 09:34
Более 50 жилых домов уничтожены в результате масштабных лесных пожаров в штате Джорджия, США, огонь продолжает стремительно распространяться.
Как сообщает Report со ссылкой на NBC News, наиболее сложная ситуация складывается в округе Брентли, где из-за сухой и жаркой погоды пламя быстро охватывает новые территории.
Под угрозой уничтожения находятся около 1 тыс. жилых домов и других строений, проводится срочная эвакуация местных жителей.
Кроме того, очаги возгорания зафиксированы и в северной части соседнего штата Флорида, где также начата эвакуация населения.
Причины возникновения пожаров в настоящее время устанавливаются.
22:06
Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:58
Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медалиИндивидуальные
21:49
Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕСДругие страны
21:34
При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человекДругие страны
21:17
В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 кмИнфраструктура
21:08
МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания враждыВ регионе
20:53
ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минераламДругие страны
20:48
Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультацииВнешняя политика
20:44