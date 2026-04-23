Масштабный пожар на юге США: десятки домов уничтожены, тысяча под угрозой

Более 50 жилых домов уничтожены в результате масштабных лесных пожаров в штате Джорджия, США, огонь продолжает стремительно распространяться.

Как сообщает Report со ссылкой на NBC News, наиболее сложная ситуация складывается в округе Брентли, где из-за сухой и жаркой погоды пламя быстро охватывает новые территории.

Под угрозой уничтожения находятся около 1 тыс. жилых домов и других строений, проводится срочная эвакуация местных жителей.

Кроме того, очаги возгорания зафиксированы и в северной части соседнего штата Флорида, где также начата эвакуация населения.

Причины возникновения пожаров в настоящее время устанавливаются.