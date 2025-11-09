İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Zəfər muzeyinə giriş 3 gün ərzində ödənişsiz olacaq

    Daxili siyasət
    • 09 noyabr, 2025
    • 11:04
    Zəfər muzeyinə giriş 3 gün ərzində ödənişsiz olacaq

    Bakıda 8 noyabr tarixində açılışı olan Zəfər Muzeyi bu gündən ziyarətçilərin istifadəsinə verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq tapşırığına uyğun olaraq ziyarətçilər Şanlı Zəfər tarixinin əbədiləşdirildiyi muzeylə 9-11 noyabr tarixlərində ödənişsiz qaydada tanış ola bilər.

    Zəfər muzeyinə olan böyük maraq və ziyarətçi axını nəzərə alınaraq hər bir kəsin rahat keçidinin təminatı üçün muzeyin girişində növbə sistemi yaradılacaq.

    Noyabrın 12-dən etibarən isə muzey bilet sistemi ilə fəaliyyət göstərəcək və bazar ertəsi istisna olmaqla digər günlər saat 11:00-dan 18:00-dək açıq olacaq.

    Azərbaycan vətəndaşları üçün biletlərin qiyməti: məktəb yaşlı uşaqlar - ödənişsiz, tələbələr üçün - 1 AZN, böyüklər üçün - 5 AZN;

    Xarici ölkə vətəndaşları üçün: uşaqlar – 6 AZN, böyüklər – 15 AZN

    Şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları, hərbi qulluqçular və I, II qrup əlilliyi olan vətəndaşların muzeyə ziyarəti isə ödənişsiz qaydada olacaq.

    Вход в Музей Победы будет бесплатным в течение трех дней

    Son xəbərlər

    11:37

    Ceyhun Bayramov: Şanlı üçrəngli bayrağımız bütün suveren Azərbaycan ərazilərində dalğalanır

    Xarici siyasət
    11:19
    Foto

    Gəncədə Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına start verilib

    Fərdi
    11:12
    Video

    DTX Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    11:10

    Ukraynada Azərbaycan əsilli polis əməkdaşı həlak olub

    Region
    11:04

    Zəfər muzeyinə giriş 3 gün ərzində ödənişsiz olacaq

    Daxili siyasət
    11:03

    Messi 400-cü assistini edib

    Futbol
    10:47
    Foto

    Bakıda keçirilən Hərbi parad dünya KİV-ində geniş işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    10:38

    XİN: Üçrəngli bayrağımız Azərbaycanın zəngin tarixini və parlaq gələcəyini təcəssüm etdirir

    Daxili siyasət
    10:34

    Hikmət Hacıyev Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti