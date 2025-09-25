İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    İlham Əliyev Dövlət Xidmətinin bir qrup hərbçisini təltif edib - SİYAHI

    Daxili siyasət
    • 25 sentyabr, 2025
    • 15:51
    İlham Əliyev Dövlət Xidmətinin bir qrup hərbçisini təltif edib - SİYAHI

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin hərbçiləri "Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla aşağıdakı hərbi qulluqçular təltif ediliblər:

    Məmmədzadə Kənan Kamil oğlu – polkovnik-leytenant

    Sanıyev Xalid Bəhmən oğlu – polkovnik-leytenant

    Şahmaliyev Vaqif Şaiq oğlu – polkovnik-leytenant

    Ağayev Vüsal Mirzağa oğlu – kapitan

    Mövlamov Füzuli Saleh oğlu – kapitan

    Musayev Mirvahid Mirələm oğlu – kapitan

    Şaliyev Şahin Eldar oğlu – kapitan

    Əliyeva Məsumə Teymur qızı – baş leytenant

    İlham Əliyev Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti sərəncam
    Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Госcлужбы спецсвязи

    Son xəbərlər

    17:16

    Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı Azərbaycanı təltif edib

    İnfrastruktur
    17:10

    AZAL yeni səyahət mövsümündə 50-yə yaxın istiqamətdə reyslər həyata keçirəcək

    Turizm
    17:07
    Foto

    Hacıqabulda vəhşi heyvan və quşların saxlanıldığı məşhur restoranlarda monitorinq keçirilib

    Sağlamlıq
    16:57

    Hökumət üzvlərinin oktyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

    Daxili siyasət
    16:53

    Azərbaycan Əlillər Futbolu Federasiyasının prezidenti seçilib

    Futbol
    16:46

    Rusiya ilin əvvəlindən Ukraynanın 205 yaşayış məntəqəsini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    16:40

    Azərbaycan-Albaniya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    16:40

    Nüsrət İbrahimov: "Şəffaflıq investor və vətəndaşlar üçün əsas təminat olacaq"

    Biznes
    16:36

    Nyu-Yorkda Trampın kortejinə görə daha bir prezidentin yolu bağlanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti